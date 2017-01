Uma colisão entre um pesado de mercadorias, que transportava madeira moída, e um veículo ligeiro na zona de Marinhais, na N118, estrada entre Salvaterra de Magos e Benavente, deixou um carro soterrado pela carga do pesado, confirmou fonte do CDOS de Santarém à TVI24.

Segundo a mesma fonte, as primeiras informações davam conta de que o acidente teria ferido quatro pessoas, mas o número foi corrigido para três. Dois dos feridos - um homem e uma mulher - foram resgatados com ferimentos ligeiros e transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. Uma terceira vítima, do sexo masculino, foi retirada já sem vida.

O alerta para o acidente foi dado às 9:36. No local estão os 12 viaturas e 33 operacionais dos bombeiros de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Chamusca, e a VMER de Santarém.

A N118 está cortada nos dois sentidos para proceder aos trabalhos.