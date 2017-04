A colisão de um motociclo com uma viatura ligeira, cerca das 11:50 desta terça-feira, na EN252, entre Pinhal Novo e Palmela, provocou um morto e um ferido ligeiro, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é o condutor do motociclo, que se terá despistado na zona de Batudes, à entrada do Pinhal Novo, acabando por morrer devido à colisão com a viatura ligeira.

Cerca das 13:20 permanecem no local 18 operacionais, incluindo bombeiros de Palmela, GNR e uma equipa de emergência médica, apoiados por um total de nove viaturas.