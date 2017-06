Duas pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade na colisão frontal de uma autocaravana com uma viatura ligeira ao quilómetro 63 do IC2, em Asseiceira, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém.

O acidente ocorreu às 17:24 deste domingo

Fonte do posto territorial da GNR de Salvaterra de Magos, que tomou conta da ocorrência, adiantou que a via foi cortada na totalidade, tendo previsão de abertura às 22:00.

Para o local do acidente foram enviados 27 operacionais e dez viaturas.