Um acidente na A1, na zona de Torres Novas, provocou sete feridos ligeiros e obrigou ao corte do trânsito nesta estrada no sentido Sul/Norte, nesta sexta-feira, confirmou à TVI24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Uma colisão entre uma carrinha de nove lugares e um veículo ligeiro, de cinco, esteve na origem do incidente, de acordo com a mesma fonte. Dos oito ocupantes das viaturas, sete ficaram com ferimentos ligeiros. Um dos ocupantes não teve qualquer ferimento.

O alerta foi dado às 16:49. O acidente, que ocorreu ao quilómetro 94m obrigou ao corte das três vias no sentido Sul/Norte. A fonte do CDOS indicou pelas 17:30 que a via de aceleração iria abrir ao trânsito dentro de momentos.

No local estiveram 25 operacionais, apoiados por 12 viaturas, entre bombeiros, GNR, INEM e responsáveis da Brisa.