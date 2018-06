Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas com gravidade numa colisão entre dois automóveis ligeiros na noite de domingo na Estrada Nacional 18, perto de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os três feridos graves foram transportados para o hospital de Beja.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu perto de Penedo Gordo, tendo o alerta sido dado às 21:33, e a estrada, que liga Beja a Ervidel, foi cortada no local, nos dois sentidos.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que as vítimas mortais são um homem e uma mulher, e que os feridos com gravidade são três homens.

O acidente resultou de uma colisão frontal de dois veículos ligeiros de passageiros, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a mesma fonte, os óbitos foram declarados no local do acidente e os corpos das duas vítimas mortais foram encaminhados para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

Para as operações de socorro foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Beja, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR.

As causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.