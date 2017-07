Um ciclista de 34 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 201, em Arcozelo, Ponte de Lima, disseram à Lusa fontes policiais e da proteção civil.

De acordo com a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 11:58.

A GNR adiantou à Lusa que o homem envergava roupas habitualmente usadas em provas ciclísticas. A mesma fonte disse que o condutor do ligeiro foi levado ao hospital de Ponte de Lima por se encontrar em estado de choque.

Também contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, adiantou que "que as causas do acidente estão ainda por apurar e acrescentou que aquela estrada não regista muitos acidentes".

Ao local compareceram a ambulância do INEM, dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma Viatura de Emergência Médica (VMER) e a GNR.