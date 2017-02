Um chefe da estação ferroviária de Mosteirô, Baião, vai a julgamento pela prática de um crime de homicídio por negligência, por ter alegadamente autorizado o movimento de um comboio que atropelou mortalmente uma idosa, determinou um juiz de instrução.

De acordo com a informação revelada esta sexta-feira pelo Ministério Público, os factos ocorreram no dia 13 de agosto de 2013, na Linha do Douro.

Segundo o despacho de pronúncia, "o arguido fez sinal de partida ao comboio" procedente do Porto e com destino à Régua, "sem verificar se na passadeira da linha existente na frente deste havia obstáculos, nomeadamente pessoas".

O Juízo de Instrução Criminal de Marco de Canaveses considerou indiciado que, "por força do sinal de partida dado pelo arguido, o maquinista do comboio iniciou o andamento, atropelando uma idosa que se encontrava na frente deste, após duas quedas dadas quando atravessava a linha, provocando-lhe a morte."

Na decisão, assinala ainda a informação, "o tribunal acolheu integralmente a matéria que o Ministério Público considerara indiciada na acusação".