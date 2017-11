Uma adolescente de 15 anos que esperava um autocarro e a mãe que a acompanhava ficaram hoje feridas, em Lousada, ao serem atingidas por um automóvel que se despistou, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para a corporação foi dado às 8:00, indicando um acidente ocorrido numa paragem de autocarro, na estrada nacional que liga Caíde de Rei (Lousada) à vila da Longra (Felgueiras).

Mãe e filha foram assistidas no local pelos Bombeiros de Lousada e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. As vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Segundo a fonte, o condutor de veículo ligeiro não sofreu ferimentos.