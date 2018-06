Um camionista português morreu, esta terça-feira, na sequência de uma colisão frontal entre dois camiões, na estrada nacional N-II, no município espanhol de Pina de Ebro, Saragoça.

De acordo com o jornal espanhol Heraldo, o acidente aconteceu cerca da meia-noite e meia (hora local), quando dois pesados de mercadorias colidiram ao quilómetro 362.

A mesma publicação adianta que a vítima mortal, que conduzia um dos veículos e morreu no local, é um cidadão português identificado com as iniciais H.F.L.G. O condutor do outro pesado, que tombou na estrada, ficou gravemente ferido.

Ambas as vítimas foram desencarceradas pelos bombeiros de Saragoça, que acorreram ao local juntamente com a Guardia Civil.

Família informada

Fonte consular portuguesa confirmou já o acidente, ocorrido pouco depois das 00:00 (23:00 em Lisboa), no município de Pina de Ebro, a oeste de Saragoça, em Espanha.

A família já está ao corrente do ocorrido e foi prestado todo o apoio consular”, disse a mesma fonte à agência Lusa.

O condutor português, que transportava uma carga de rolos, guardanapos e lenços de papel, morreu imediatamente, tendo os bombeiros de Saragoça retirado o cadáver que estava encarcerado na cabine de condução.

O outro condutor, de um camião frigorífico que caiu para um dos lados, ficou gravemente ferido e foi resgatado pelos bombeiros também do interior da cabine.