Um camião despistou-se hoje na autoestrada A29, na saída de Ovar Sul, obrigando ao encerramento da circulação rodoviária no sentido norte-sul, informou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ovar, Carlos Borges, disse que o acidente, que ocorreu cerca das 15:30, não causou vítimas.

"O camião tombou e começou a arder, mas o condutor saltou fora da viatura e não se aleijou", adiantou a mesma fonte.

De acordo com a GNR, o camião transportava lenha que ficou espalhada pela via, o que obrigou ao corte do trânsito, no sentido norte-sul, para remoção da carga e do veículo.

A mesma fonte adiantou que o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 109.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ovar com dez homens apoiados por duas viaturas, além da GNR.