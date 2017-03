O despiste de uma viatura ligeira numa ravina fez uma vítima mortal, do sexo masculino. Do incidente resultou ainda um bombeiro ferido, confirmou o CDOS de Braga à TVI.

O único ocupante da viatura terá perdido o controlo da mesma e despistou-se. O alerta foi dado às 08:56. O acidente aconteceu na freguesia de Morreira, no concelho de Braga. Segundo fonte do INEM confirmou à TVI, a vítima mortal tinha 25 anos.

No local estiveram um ambulância do INEM e uma VMER, também do INEM. Tal como uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores de Braga.

Foi durante a operação de desencarceramento que um bombeiro acabou por ficar ferido e houve necessidade de o transportar para o Hospital de Braga. Para esse efeito foi chamada um ambulância da mesma corporação.