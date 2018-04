Um atropelamento na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, fez um ferido grave, disse à agência Lusa fonte do INEM.

Segundo o INEM, a vítima “com 24 anos” foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa “em estado grave”.

O alerta foi dado às 14:08 e no local estiveram uma ambulância dos bombeiros voluntários de Lisboa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São José e uma mota de emergência do INEM.