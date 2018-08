O trabalhador de uma fábrica de borracha localizada em Canelas, Vila Nova de Gaia, ficou hoje ferido com queimaduras após um acidente de trabalho, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A vítima, considerada ferido grave, foi transportada ao Hospital de São João no Porto.

De acordo o CDOS, a ocorrência foi registada às 14:55 na rua Jean Piaget e o acidente com uma máquina teve origem no manuseamento de matérias-primas, tendo ardido magnésio.

No local estiveram os Sapadores de Gaia, Bombeiros Valadares, GNR e uma Viatura Médica de Emergência.