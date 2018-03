Um acidente que ocorreu na noite de quinta-feira na A1, em Vila Nova de Gaia, causou um morto e dois feridos.

“Recebemos o alerta pelas 23:36 para uma colisão rodoviária que envolveu dois veículos ligeiros. Do acidente resultou uma vítima mortal, um ferido grave e um ferido ligeiro”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A colisão ocorreu ao quilómetro 298 da A1, no sentido norte/sul, na zona de Vila Nova de Gaia, no Porto.

O desastre levou a condicionamentos ao trânsito no local.

Para o local da ocorrência deslocaram-se 30 operacionais e 11 viaturas das organizações de socorro e da polícia.