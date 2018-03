Um homem condenado por crimes sexuais em Portugal foi detido no último sábado, no Brasil, onde já tinha tido problemas com a justiça por violência doméstica. De acordo com o portal de notícias da Globo, o homem de 29 anos foi preso no último sábado, cerca das 23:00 locais, no Recife.

Ainda de acordo com o mesmo órgão de comunicação, o homem é natural do Cadaval e era procurado pela Interpol. O homem deverá agora ser extraditado para Portugal, a pedido da justiça portuguesa.

De acordo com a Polícia Federal, citada pelo G1, o suspeito estava há dois anos irregular no Brasil e já tinha sido notificado para deixar o país.

Em Portugal, foi condenado a seis anos e dois meses de prisão por abusos sexuais. No Brasil, há três registros de autuação, no âmbito da Lei Maria da Penha, que pune a violência familiar, por causa de agressões a mulheres em Pernambuco e na Paraíba.

Aquando da detenção, o homem terá dito à polícia que, em Portugal, chefiava um ponto de venda de drogas. A mae descobriu e obrigou-o a fugir do país.