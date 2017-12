A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que deteve um homem, de 38 anos, suspeito de abuso sexual, violação e maus tratos à sua enteada de 13 anos de idade no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

O suspeito aproveitava os momentos em que ficava a sós com a ofendida, sua enteada, então com 13 anos de idade, para perpetrar os abusos sexuais, que se prolongaram por cerca de três anos, período durante o qual também a agredia fisicamente”, lê-se no comunicado divulgado pela Diretoria do Norte da PJ.