Um homem e uma mulher foram detidos esta sexta-feira por terem abusado sexualmente de uma menina de nove anos. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a mulher é a mãe da criança.

O caso aconteceu na zona de Espinho, na residência da mãe e da vítima.

Na sequência de denúncia, foi possível determinar que pelo menos no último ano, os suspeitos, sendo um deles a progenitora da criança, terão praticado diferentes atos sexuais com a menor, atualmente com 9 anos de idade", refere a PJ em comunicado.