Um idoso, de 84 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeita de abuso sexual de um menor, atualmente com 14 anos, indicou a PJ, nesta sexta-feira, em comunicado.

Os crimes foram praticados no distrito de Lisboa nos últimos cinco anos e com o consentimento dos pais, que foram constituídos arguidos pelo crime de lenocínio de menores.

Os factos ocorreram num período temporal muito prolongado situado entre o ano de 2013 e a atualidade, tendo a vítima, um rapaz, sido alvo de constantes abusos de natureza sexual até aos 14 anos de idade. O detido mantinha uma relação de vizinhança com a vítima e aproveitou-se do facto de muitas vezes estar sozinho na sua companhia para concretizar os abusos sexuais, os quais ocorriam sempre no interior da sua residência. Na sequência de tais práticas, o detido dava quantias monetárias à vítima que por sua vez as cedia aos seus progenitores, tendo estes conhecimento da ocorrência dos abusos."