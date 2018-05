A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve um professor em Santa Maria da Feira suspeito de ter abusado sexualmente de uma menor dependente.

Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo foi detido na sequência de denúncia por parte da menor, que há vários meses seria obrigada à prática de "atos sexuais de relevo".

Tais abusos aconteciam em contexto escolar, na zona de Santa Maria da Feira”, refere a mesma nota.

O detido, de 64 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Caso em Ponta Delgada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, um homem suspeito de diversos crimes de abuso sexual de uma rapariga de 13 anos de idade.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, hoje divulgado, “os abusos iniciaram-se já no decurso deste mês e tiveram lugar no concelho de Ponta Delgada, na casa do suspeito, que se aproveitou do facto de ser o padrasto da vítima e da inerente confiança associada, para a manipular e sujeitar a reiteradas agressões sexuais”.

O detido, com 25 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, acrescenta a PJ.