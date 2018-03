Um homem foi acusado pelo Ministério Público de Leiria pela prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, em Pombal.

Na nota divulgada no site oficial, o Ministério Público refere que, na acusação o homem, que se encontra em prisão preventiva, estava indiciado de, no dia 27 de outubro de 2017, se encontrar "numa casa abandonada situada em Pombal", onde "manteve com a ofendida relações sexuais de cópula completa".

A ofendida, nascida em 1997, padece de deficiência mental moderada, desde a infância, com caráter irreversível, "incapacitando-a totalmente de dispor da sua pessoa e de gerir e dispor dos seus bens, o que era do conhecimento do arguido", lê-se ainda no despacho.

A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária - Diretoria de Centro.