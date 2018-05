Quarenta e seis das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham em abril reservas superiores a 80% do volume total, enquanto em março eram 32, segundo dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

No final de abril e comparativamente ao último dia do mês de março verificou-se uma subida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas.

De acordo com o SNIRH, das 60 albufeiras monitorizadas, 46 apresentaram disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e uma inferior a 40%.

A bacia do Ave era a que apresentava no final de abril maior disponibilidade de água (96,5%), seguida da do Mondego (96,2%), Lima (94,7%), Tejo (93,9%), Guadiana (86%) e Cávado (85,7%). A bacia do oeste tinha o número mais baixo (65,4%), seguida da do Sado (69,1%).

Os armazenamentos de abril de 2018 por bacia hidrográfica apresentam-se superiores às médias de abril (1990/91 a 2016/17), exceto para as bacias das Ribeiras do Oeste, Mira e Ribeiras do Algarve.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.