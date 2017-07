Um dos sete feridos nos incêndios ocorridos segunda-feira em Abrantes e Tomar, no distrito de Santarém, que permanecem internados continua a inspirar cuidados, estando os restantes em situação clínica "estável", disse à agência Lusa, fonte hospitalar.

Segundo o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT, que reúne as unidades de Torres Novas, Abrantes e Tomar), o ferido que apresenta ainda um prognóstico "mais reservado" é um dos três que foram encaminhados para a unidade de queimados do Hospital de S. José, do Centro Hospitalar Lisboa Central.

Anabela Vaz disse à Lusa que os outros dois feridos internados em S. José estão em "situação clínica estável" e os dois que foram transferidos para o hospital da Prelada, no Porto, estão "estáveis e a evoluir favoravelmente".

No Hospital de Abrantes estão ainda internados, em Ortopedia, dois bombeiros que sofreram fraturas na sequência de quedas, estando ambos a reagir favoravelmente ao tratamento, afirmou.

Cinco dos feridos no incêndio que lavrou na zona de Crucifixo, no concelho do Tramagal, concelho de Abrantes, pertencem aos sapadores da Afocelca – Prevenção e combate a incêndios florestais, segundo a presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.