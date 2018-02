Dois pesados de mercadorias colidiram, este domingo à noite, na A23, ao quilómetro 50,7, na zona de Abrantes, condicionando o trânsito naquela via, no sentido Castelo Branco - Torres Novas. Há dois feridos a registar, que ainda estão a ser avaliados no local.

O alerta foi dado pelas 19:10. Os dois veículos envolvidos são um camião cisterna, que circulava vazio, e um camião carregado com vacas. Há informação que o camião de transporte de animais terá capotado e que havia vacas à solta na via.

De acordo com o CDOS de Santarém, no local, estão 14 operacionais do INEM de Mação e do INEM de Abrantes, dos bombeiros de Mação e da Brigada de Trânsito da GNR.