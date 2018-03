A Brisa Concessão Rodoviária informou que haverá até sábado condicionamentos de trânsito na A5 devido a trabalhos de substituição, reforço e reparação de semipórticos.

As perturbações vão ocorrer essencialmente na via da direita e sempre no sentido Lisboa – Cascais.

De acordo com o comunicado da concessionária, as restrições são as seguintes:

Dias 13 e 14 de março Entre as 21h do dia 13 de março e as 6h do dia 14 de março, corte de via direita e corte de via central, entre o Km 6 e o Km 7, no sentido Lisboa - Cascais. Entre as 21h do dia 13 de março e as 6h do dia 14 de março, corte de via direita: entre o Km 10 e o Km 11; entre o Km 14 e o Km 18; entre o Km 20 e o Km 23, no sentido Lisboa – Cascais; Entre as 21h do dia 13 de março e as 6h do dia 14 de março, corte de via direita e de ramo, entre o Km 19 e o Km 20, no sentido Lisboa – Cascais.



Entre os dias 14 e 15 de março Entre as 21h do dia 14 de março e as 6h do dia 15 de março, corte de via direita: entre o Km 10 e o Km 11; entre o Km 14 e o Km 18; entre o Km 20 e o Km 23, no sentido Lisboa – Cascais; Entre as 21h do dia 14 de março e as 6h do dia 15 de março, corte de via direita e de ramo: entre o Km 19 e o Km 20; entre o Km 22 e o Km 23; entre o Km 25 e o Km 26, no sentido Lisboa - Cascais.



Entre os dias 15 e 16 de março Entre as 21h do dia 15 de março e as 6h do dia 16 de março, corte de via direita: entre o Km 14 e o Km 18; entre o Km 20 e o Km 23, no sentido Lisboa – Cascais; Entre as 21h do dia 15 de março e as 6h do dia 16 de março, corte de via direita e de ramo: entre o Km 19 e o Km 20; entre o Km 22 e o Km 23; entre o Km 25 e o Km 26, no sentido Lisboa - Cascais