Dois milhões e 235 mil euros é quanto renderiam no mercado 88 quilos de haxixe apreendidos quinta-feira, numa garagem de Ermesinde, concelho de Valongo, durante a operação com o nome de código “Fruta de Marrocos”.

A apreensão é o resultado da segunda fase de uma operação policial levada a cabo pela PSP.

O haxixe estava embalado e com um selo no qual se podia ler “Fruit du Marroc” (Fruta de Marrocos, em francês), mas cuja origem não significa que seja desse país do norte de África, como explicou em conferência de imprensa, o comissário Afonso Sousa, da Divisão de Investigação criminal (DIC), da PSP do Porto.

A investigação centra-se naquilo que é a venda direta ao consumidor. É uma investigação que começou no início do ano e que até ao momento não consegui chegar a esse nível de informação”, acrescentou o comissário da DIC da PSP do Porto.

Dois detidos

Além da apreensão de 88 quilos de haxixe, a PSP anunciou a detenção de dois indivíduos que não ofereceram resistência durante as operações e que poderão ser ouvidos ainda esta sexta-feira em tribunal.

Numa primeira fase da operação, a 3 de março, também em Ermesinde, a DIC da PSP do Porto já tinha apreendido sete quilos de haxixe e tinha detido dois homens com 42 e 62 anos de idade, que ficaram em prisão preventiva.

Nessa fase, a PSP realizou quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias em Ermesinde e em Alfena, onde apreendeu um motociclo de alta cilindrada, um revólver de calibre 32, munições e utensílios e ferramentas usadas na confeção e tratamento para a venda direta de droga, enumerou o comissário Afonso Sousa.