O juiz Rui Rangel e a sua ex-mulher, a também juíza Fátima Galante, serão ouvidos no Supremo Tribunal a 8 e 9 de fevereiro.

Em causa está a Operação Lex, que decorre de um processo extraído do caso Rota do Atlântico que envolve o empresário José Veiga, num processo de corrupção. Rui Rangel terá beneficiado de milhares de euros das contas de José Veiga.

Ontem, terça feira, cerca de 150 inspetores da Policia Judiciária fizeram mais de 30 buscas, incluindo nas residências dos juízes e do presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, bem como no Tribunal da Relação e no Estádio da Luz.

Rui Rangel e Luis Filipe Vieira foram constituídos arguidos e são suspeitos de tráfico de influências.

Conselho Superior da Magistratura aguarda informação oficial

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) ainda não tem informação oficial sobre esta investigação, na qual são então arguidos os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante. Em resposta à Lusa, o vice-presidente Mário Belo Morgado afirma que só depois ponderará eventuais medidas.

O CSM analisará a situação logo que receba informação oficial sobre o assunto. Eventuais medidas, no âmbito das suas competências, serão oportunamente divulgadas".

Rede de suspeitos

A Operação Lex estendeu-se a pessoas próximas do juiz desembargador, como as duas ex-mulheres do magistrado, o amigo e vizinho Luís Filipe Vieira, o advogado Santos Martins e o filho deste.

Cinco pessoas foram detidas, no âmbito das buscas realizas ontem. A Procuradoria-Geral da República confirmou as detenções e a constituição de outros seis arguidos, entre eles “dois juízes desembargadores e um dirigente desportivo”, sem citar nomes.

“Entre os detidos estão dois advogados e um oficial de justiça, que serão presentes ao Conselheiro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) com funções de juiz de instrução para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação”, lê-se no comunicado emitido na terça-feira à noite.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, com o apoio de magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Em causa, estão suspeitas de crimes de tráfico de influência, corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento e fraude fiscal.