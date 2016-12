No primeiro dia, não de janeiro, mas de fevereiro, a Carris passa para a posse da Câmara de Lisboa. A indicação é do Ministério do Ambiente e surge no âmbito das nomeações feitas esta sexta-feira para as novas administrações das empresas de transportes: Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa, que voltam a ser independentes já a partir de domingo.

No primeiro dia de 2017, estas empresas de transportes terão já administrações distintas.

A indicação dos nomes para a Carris foi devidamente articulada com a Câmara Municipal de Lisboa, que deterá a empresa a partir do próximo dia 1 de fevereiro, nos termos do diploma aprovado em Conselho de Ministros do passado dia 22 de dezembro", refere um comunicado do Ministério do Ambiente.

Transferência validada pelo Presidente

Esta sexta-feira, o Presidente da República promulgou o diploma que atribui à Câmara de Lisboa a gestão da rodoviária Carris, segundo uma nota publicada na página de Internet da Presidência.

O Presidente da República promulgou o diploma que atribui ao município de Lisboa a assunção plena das atribuições e competências legais no que respeita ao serviço público de transporte coletivo de superfície de passageiros na cidade de Lisboa”, lê-se na nota.

No documento, é ainda referido que é transferida para a autarquia a “posição contratual detida pelo Estado no Contrato de Concessão de Serviço Público celebrado com a Carris, e transmite a totalidade das ações representativas do capital social da Carris do Estado para o município de Lisboa”.