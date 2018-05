Um acidente entre um autocarro da Carris e um outro da Câmara de Lisboa fez, esta quarta-feira à tarde, sete feridos, adiantou à TVI fonte do Regimento de Sapadores de Lisboa.

De acordo com o INEM, o alerta foi dado pelas 15:01. Dois dos feridos foram conduzidos ao Hospital de Santa Maria. Os outros não necessitaram de assistência.

No local, estiveram três viaturas dos Sapadores, com 10 homens. Estiveram ainda envolvidas nas operações de socorro duas ambulâncias de emergência médica e uma mota do INEM, bem como elementos da Polícia Municipal e da PSP.