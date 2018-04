Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de sequestro e violação de quatro mulheres, na mesma noite, no Barreiro.

Segundo explica a PJ, em comunicado, os factos ocorreram no fim de semana de Páscoa, "quando o autor perseguiu e abordou quatro mulheres, uma das quais acompanhada por um homem, em diferentes momentos, que ameaçou com uma arma aparente ou oculta, conduzindo-as para local conveniente, usando da força física e tentando com elas manter relações sexuais contra sua vontade".

A reação das vítimas "impediu a consumação do ato perpetrado", acrescenta a PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.