Uma mulher de 38 anos terá dado à luz um bebé já morto, às primeiras horas deste domingo, no parque de estacionamento de uma unidade de saúde privada de Viseu, segundo confirmaram várias fontes à TVI.

De acordo com fonte policial, “um cidadão terá entrado em contactado a PSP, relatando uma situação estranha. A PSP foi ao local e deparou-se com uma situação de um aparente aborto espontâneo. Chamou a Polícia Judiciária, que tomou conta da ocorrência.” A Polícia Judiciária confirmou à TVI que está a investigar o caso.

Também os Bombeiros Municipais de Viseu confirmaram à TVI terem sido chamados ao local.

De acordo com o que a TVI conseguiu apurar, o óbito do feto, que seria um bebé de termo ou muito próximo disso, terá sido declarado no próprio parque de estacionamento.

O caso aconteceu pouco depois da meia noite de domingo. A mulher deu entrada na Casa de Saúde de São Mateus, queixando-se de fortes dores abdominais.

O INEM confirmou à TVI que foi accionado pela própria clínica, para uma "dor abdominal". Foi enviada a ambulância de emergência médica e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Teotónio.

A mulher terá assegurado às autoridades e aos médicos que desconhecia estar grávida.

Depois de assistida no local, a mulher foi transportada pelo INEM para o Hospital de São Teotónio, tendo o corpo do recém-nascido ficado na clínica privada, a cargo das autoridades.

A TVI apurou que os Bombeiros Municipais de Viseu foram chamados, pelas 02.50, a recolher o cadáver do bebé nas urgências da Casa de Saúde de São Mateus.

A TVI contactou com o Hospital de são Teotónio, que deu como única resposta a informação de que “não vai comentar o caso”.

A TVI tentou também contactar, quer por via telefónica, quer por email, a Casa de Saúde de São Mateus, que, até ao momento, não prestou qualquer declaração.