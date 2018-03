Nenhum apostador conseguiu acertar na chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, que pagava 17 milhões de euros no primeiro prémio.

De acordo com a página na internet dos Jogos Santa Casa, o jackpot para a próxima terça-feira será de 54 milhões de euros.

O concurso desta terça-feira atribuiu três segundos prémios, um dos quais em Portugal, com um valor da ordem dos 358 mil euros.