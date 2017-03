O Ministério Público vai recorrer da decisão do Tribunal de S. Pedro do Sul, que absolveu do crime de furto de duas matrículas o homem que é suspeito, num outro processo, de crimes de homicídio em Aguiar da Beira.

Na terça-feira, o Tribunal de S. Pedro do Sul absolveu Pedro Dias, por considerar não ter ficado provado ter sido ele o autor do furto das matrículas, em janeiro de 2012.

Numa nota colocada online, o Ministério Público refere não se conformar com a sentença e que, por isso, “vai interpor recurso dessa decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra”.

Pedro Dias estava acusado de ter furtado duas matrículas de uma viatura na freguesia de Valadares, no concelho de S. Pedro do Sul, na noite de 23 para 24 de janeiro de 2012.

O homem, de 45 anos, é suspeito, num outro processo, da autoria material de dois crimes de homicídio qualificado em Aguiar da Beira, três de homicídio qualificado na forma tentada, três de sequestro e um de roubo. Entregou-se à Polícia Judiciária (PJ), em Arouca, ao fim de 28 dias desaparecido na sequência daqueles alegados crimes.

O Tribunal de S. Pedro do Sul considerou que "não ficou demonstrado o quem da subtração", ou seja, que tenha sido Pedro Dias a furtar as matrículas e a levá-las para Quinta dos Guardais, em Várzea, no concelho de Arouca, onde foram apreendidas pela GNR em novembro de 2014.

A advogada de Pedro Dias, Mónica Quintela, considerou tratar-se de "uma sentença muito bem fundamentada, com uma análise minuciosa da prova produzida em audiência de julgamento, o que só mostra a qualidade do tribunal".