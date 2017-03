Um homem, de 41 anos, morreu esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma queda na praia da Azarujinha, em São João do Estoril. O acidente foi confirmado à TVI por fontes do INEM e dos Bombeiros do Estoril.

O homem era residente na zona e costumava frequentar aquela praia diariamente, de acordo com fonte do Bombeiros. A vítima não terá resistido aos ferimentos provocados por uma queda numa zona rochosa e o óbito foi declarado no local.

Os bombeiros foram alertados cerca das 08:20 e quando chegaram ao local encontraram já o homem em paragem cardiorespiratória. Foram iniciadas manobras de reanimação, mantidas até o óbito ser declarado por um médico do INEM.

No local, esteve uma ambulância dos Bombeiros do Estoril, uma viatura médica do Hospital de Cascais e uma mota de emergência do INEM.

O cadáver foi removido da praia e encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal cerca das 11:00.