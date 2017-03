Afonso Dias, condenado a três anos de prisão pelo rapto de Rui Pedro, foi libertado, nesta quarta-feira, do Estabelecimento Prisional de Guimarães, passando ao regime de liberdade condicional, apurou a TVI junto do advogado Paulo Gomes.

Segundo Paulo Gomes, a ordem de libertação de Afonso Dias foi hoje dada pelo Tribunal de Execução de Penas do Porto, apesar de o entendimento do Ministério Público ter sido em sentido contrário.

Paulo Gomes reafirmou que esperava aquela decisão do tribunal, porque Afonso Dias cumpria todas as exigências para ser libertado, depois de ter cumprido dois terços da pena no dia 17 de março.

O jurista mostrou-se satisfeito por ser agora possível a Afonso Dias retomar a sua vida normal.

"Agora vai juntar-se à família", afirmou, citado pela agência Lusa.

Afonso Dias cumpria pena no Estabelecimento Prisional de Guimarães, onde se apresentou na manhã do dia 18 de março de 2005.

A pena a que foi condenado reporta ao rapto de Rui Pedro, a criança de 11 anos que desapareceu em Lousada a 4 de março de 1998.

O arguido, camionista de profissão, fora absolvido em primeira instância pelo Tribunal de Lousada, mas depois condenado pela Relação do Porto e pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa ainda recorreu para o Tribunal Constitucional (TC), que recusou o recurso.