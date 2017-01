As estradas da Serra da Estrela estão "todas transitáveis", depois de algumas terem sido fechadas, na tarde de quinta-feira, devido à neve, disse este domingo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Algumas das principais vias de acesso ao maciço central, designadamente os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida e Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, foram encerradas ao início da tarde de quinta-feira devido à queda de neve.

Aquelas e outras vias foram sendo reabertas ao longo do dia de sábado, estando já todas as vias do maciço central transitáveis, disse à agência Lusa fonte do Grupo de Intervenção de Montanha do Destacamento Territorial da GNR na Covilhã.