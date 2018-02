O Dino Parque abre portas na sexta-feira, na Lourinhã. É um dos maiores parques temáticos de dinossauros da Europa, que espera receber mais de 200 mil visitantes no primeiro ano e colocar o concelho no mapa dos destinos turísticos. Apesar de só ser inaugurado este mês, a sua abertura foi anunciada no dia 10 de janeiro. Desde aí, já milhares de escolas fizeram a reserva para visitas de estudo. O parque é considerado o maior museu ao ar livre em Portugal, contando com 120 modelos de dinossauros em tamanho real, pertencentes a diferentes períodos da história. O maior exemplar é o "Lourinhasaurus", com cauda e pescoço compridos, 23 metros de altura e cinco toneladas, que viveu durante o Jurássico Superior, há 150 milhões de anos