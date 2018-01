Um acidente entre uma carrinha de matrícula portuguesa e um camião de matrícula romena provocou um morto e sete feridos, em Salamanca. A vítima mortal é um português de 27 anos, de Leiria.

O acidente ocorreu pelas 07:05 da manhã, na autoestrada A-62, em direção a Salamanca, ao quilómetro 269, perto de Robliza de Cojos.

O homem que morreu terá sido projetado 300 metros desde o local da colisão, pelo que indica o jornal La Gaceta de Salamanca.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que a vítima mortal era natural de Marrazes, Leiria, e seguia na carrinha acidentada. Acompanhavam-no, segundo o Diário de Leiria, mais sete ou oito portugueses de Leiria e Peniche. Estariam de regresso a Portugal, depois de duas semanas a trabalhar em França.

Sete pessoas que seguiam nesse veículo ficaram feridas, uma com gravidade. Três feridos tiveram de ser hospitalizados e outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

À TVI24, uma jornalista deste jornal espanhol precisou que os feridos têm idades entre os 19 e os 49 anos.

As famílias das vítimas já foram informadas pela GNR. A investigação [do acidente] compete à Guardia Civil de Trânsito [espanhola], mas pediu apoio à GNR para contactar os familiares das vítimas", explicou à Lusa a fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.