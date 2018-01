Há mais quatro casos de legionella diagnosticados em Portugal, desta vez no Hospital CUF Descobertas. A informação é adiantada pela Direção-Geral de Saúde, num comunicado publicado no site da DGS, que informa também sobre o seu estado de saúde.

Todos os doentes são mulheres e todas se encontram estáveis"

A DGS indica que as autoridades de saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge iniciaram já "a necessária intervenção" junto do hospital com o objetivo de assegurar:

O diagnóstico e tratamento dos doentes;

O reforço da vigilância epidemiológica;

O reforço da vigilância ambiental;

A implementação das medidas necessárias para interromper a transmissão.

Na semana passada, também foi detetada a bactéria noutro hospital, o de Torres Vedras, designadamente numa casa de banho do Serviço de Ortopedia 2, que foi encerrado. Segundo a administração do hospital, nenhum doente ou funcionário da unidade foi infetado.

Um surto em novembro do ano passado no hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa, causou seis mortos e dezenas de infetados. O relatório definitivo sobre esse surto entregue ao Ministério Público concluiu que nenhum dos sete equipamentos nas redondezas do hospital registou a bactéria. Na altura, o ministro da Saúde assumiu que "algo correu mal" naquela unidade de saúde.

Em 2014, mais de 400 pessoas foram infectadas em Vila Franca de Xira com legionella. Foi o maior surto do mundo e provocou a morte a 14 pessoas.

A bactéria é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.

O Governo elaborou um diploma para prevenir surtos de infeção causados pela bactéria, como os de Vila Franca de Xira e Lisboa, que prevê auditorias trianuais e sanções acima dos 40 mil euros em caso de incumprimento.