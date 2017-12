Um homem com idade entre os 45 e os 50 anos morreu soterrado num terreno particular em Vila Cova, Fafe, confirmou fonte do CDOS de Braga à TVI24.

O homem estava a limpar o terreno quando uma árvore caiu, empurrando terra e lama para cima dele.

O alerta foi dado às 15:36 e o cadáver só foi recuperado por volta das 18:20.

No local estiveram os bombeiros de Fafe, a GNR, uma máquina da Câmara Municipal de Fafe e uma viatura do INEM.