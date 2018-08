Um acidente na A1 que envolve dois veículos pesados e um ligeiro fez, esta segunda-feira à tarde, três vítimas mortais, apurou a TVI24 junto de fonte do CDOS de Aveiro.

O acidente fez ainda seis feridos ligeiros.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente ocorreu no nó da Mealhada da A1, estando o trânsito cortado no sentido sul-norte.

A circulação no sentido norte-sul faz-se de forma condicionada.

O pesado tombou para cima de uma viatura ligeira, indicou a fonte, acrescentando que, além das três pessoas em paragem cardiorrespiratória, há seis feridos ligeiros.

O Instituto Nacional de Emergência (INEM) referiu que os seis feridos ligeiros recusaram transporte ao hospital e que os três feridos graves ficaram encarcerados.

Para o local, explicou o instituto, foram enviados uma viatura médica dos hospitais da Universidade de Coimbra, uma ambulância de emergência médica do INEM de Anadia e os bombeiros da Pampilhosa e da Mealhada.

Fonte da GNR afirmou que se trata de um pesado de mercadorias que colidiu com duas viaturas ligeiras.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil indica que o alerta foi dado às 18:13 e que no local, na freguesia de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, estão 37 operacionais e 15 viaturas.