A Metro do Porto volta a promover o serviço MOVE Porto, que garante a circulação durante 24 horas às sextas-feiras e sábados, a partir desta semana e até 7 de outubro, anunciou a Câmara do Porto.

A operação contínua decorrerá nas linhas Amarela, entre o Hospital de São João e Santo Ovídeo (Gaia), e Azul, entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora (Matosinhos), sendo o tempo de espera entre os 20 e os 30 minutos.

Nesta operação, excluem-se apenas as estações Heroísmo e Lapa, da Linha Azul, e Faria de Guimarães e Salgueiros, da Linha Amarela.

Este é já o 5.º ano do MOVE, que resulta de uma parceria entre a Câmara do Porto e a Metro do Porto.