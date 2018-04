Um incêndio que lavra em Argela, no concelho de Caminha, desde as 15:14 obrigou esta sexta-feira ao corte de trânsito na autoestrada A28, no sentido Norte-Sul, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o corte na circulação rodoviária foi aplicado cerca das 16:00, na entrada de Gondarém, Vila Nova de Cerveira, daquela autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto, e apenas foi restabelecido às 17h20.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, às 16:26 combatiam as chamas 22 operacionais, apoiados por cinco viaturas e um meio aéreo". Após isso juntaram-se mais operacionais e o fogo foi extinto às 17h10.

Também no concelho de Caminha, 12 operacionais e três viatura estão envolvidos no combate a um incêndio que deflagrou às 15:33, na freguesia de Lanhelas.