Uma colisão entre um pesado e um ligeiro fez oito feridos, três dos quais em estado grave, todos eles crianças, confirmou a TVI24 junto de fonte do INEM.

Uma quarta criança está, ainda, a ser assistida no local, não sendo conhecido para já o seu estado de saúde.

Dois dos menores em estado grave são do sexo masculino, e têm 8 e 13 anos. O outro ferido grave é uma rapariga de 16 anos. Foram já todos reencaminhados para o hospital de São João.

O alerta foi dado às 14:59 para um acidente em São Pedro da Cova, Gondomar.

As quatro crianças estavam na viatura ligeira, onde seguiam mais três adultos: um condutor de 19 anos e um casal de cerca de 50. Todos feridos ligeiros, encaminhados para o hospital Pedro Hispano. O homem recusou ser avaliado pelos serviços de emergência.

O oitavo ferido ligeiro é o condutor do pesado.

Para o local foram enviadas as ambulâncias dos bombeiros de Gondomar, São Pedro da Cova e Valongo, as viaturas médicas de Rio Tinto, do hospital Pedro Hispano e do hospital de São João, e ainda a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar.