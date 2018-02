A PSP deteve esta terça-feira seis pessoas e apreendeu quatro armas ilegais de baixo calibre no bairro da Boavista e em outros de Lisboa, na operação que decorreu desde as 07:00 e envolveu vários operacionais de diversas divisões e do corpo de intervenção.

De acordo com comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP, intendente Resende da Silva, foi também apreendida droga, numa quantidade que não precisou.

O objetivo da operação, que terminou às 08:30, visou a apreensão de armas ilegais.

Além do bairro da Boavista, houve também operações policiais na Alta de Lisboa e na freguesia de Alvalade.

A operação envolveu cerca de uma centena de elementos de várias divisões da PSP, equipas de investigação criminal e do Corpo de Intervenção.