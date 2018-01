Uma mulher, com 78 anos de idade, morreu este sábado na sequência de um atropelamento de um veículo ligeiro no Cartaxo, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O atropelamento ocorreu em Vale da Pinta, concelho de Cartaxo, tendo o alerta sido dado às 10:16, acrescentou a mesma fonte.

Apesar de o alerta ter sido dado hoje suspeita-se que a morte tenha ocorrido ao final do dia ou durante a noite de sexta-feira, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros do Cartaxo, David Lobato.

Segundo o comandante da corporação local, há a possibilidade de a mulher ter sido atropelada pela própria viatura.

A vítima "terá saído do carro para fechar o portão e o carro, que poderia estar mal travado, poderá ter atropelado a senhora", referiu.

Fonte da GNR de Santarém afirmou à Lusa que o caso "ainda está em investigação", confirmando apenas que o atropelamento aconteceu "dentro da propriedade" da vítima e que tudo aponta para "que seja um acidente particular".

O alerta, referiu fonte da GNR, foi dado pelos próprios familiares.