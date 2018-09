Um incêndio num armazém agrícola em Valdujo, Trancoso, fez dois feridos, um deles em estado grave, apurou a TVI junto de fonte do CDOS da Guarda.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, João Paixão, disse à agência Lusa que o ferido grave é um homem com 58 anos e o ferido ligeiro um homem com cerca de 45 anos, que sofreram queimaduras quando tentaram apagar as chamas.

Os feridos foram transportados para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

A fogo destruiu na totalidade o armazém, que continha fardos de palha e afaias agrícolas.

O alerta foi recebido às 10:20.

No local chegaram a estar 32 operacionais e dez veículos dos bombeiros de Trancoso, Mêda e da GNR.