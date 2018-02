Populares encontraram esta segunda-feira, em Felgueiras, no distrito do Porto, um conjunto de ossos, que, segundo a GNR no local, poderão ser restos humanos.

As ossadas foram encontradas na tarde desta segunda-feira numa zona de floresta, mas próxima de habitações, na localidade de Lagares, como testemunhou a reportagem da TVI.

O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária, depois de os militares da GNR terem sido chamados ao local. Caberá à polícia de investigação criminal apurar se as ossadas são ou não humanas.