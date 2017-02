No terreno desde a meia-noite de sexta-feira, a Operação Carnaval da GNR registou até esta noite de domingo 421 acidentes.

Desses desastres resultaram sete feridos graves e 123 ligeiros, segundo dados provisórios avançados à Lusa pelo comando-geral da corporação.

Num balanço anterior, no sábado à noite, a GNR reportara 186 acidentes, cinco feridos graves e 49 ligeiros.

A operação termina às 24:00 de terça-feira, dia de Carnaval.

Até terça-feira, militares da GNR vão patrulhar e fiscalizar sobretudo as estradas com destino aos locais onde decorrem as festividades do Carnaval, e estar atentos à falta de carta de condução, ao excesso de velocidade, à condução sob efeito de álcool e drogas, à falta ou uso incorreto de cinto de segurança e cadeirinhas de crianças e à utilização indevida do telemóvel.

Durante a Operação Carnaval de 2016, que ocorreu de 5 a 9 de fevereiro, registaram-se um total de 871 acidentes, três mortos, 15 feridos graves e 273 feridos ligeiros.