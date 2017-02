O capitão do porto de Santa Cruz das Flores e da Horta alertou este domingo para o “provável agravamento do estado do mar”, na tarde de segunda-feira, em cinco ilhas dos Açores, com ondas que poderão atingir seis metros.

É provável a ocorrência de forte agitação marítima de NOROESTE com altura significativa que pode chegar aos seis metros”, informa em comunicado o capitão Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo, todos no grupo central do arquipélago.

Rafael da Silva refere que a agitação marítima deverá passar para valores da ordem dos quatro metros ao longo do dia 28 de fevereiro.

Face à previsão meteorológica, a autoridade marítima recomenda à comunidade a “adoção de medidas de precaução, se necessário o reforço da amarração ou mesmo varagem em lugar seguro das embarcações”.

À população em geral recomenda-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima”, acrescenta o comunicado.

Contactado pela agência Lusa, o comandante admitiu que poderão vir a ser encerrados à navegação alguns portos, nomeadamente o porto das Poças, em Santa Cruz das Flores e da Madalena, na ilha do Pico, caso se confirmem as previsões.

Pode vir a haver lugar a encerramento de alguns portos, mas para já é prematuro fazer qualquer anúncio”, afirmou Rafael da Silva.

A meteorologista da delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Elsa Soares, assegurou que “para já não se justifica a emissão de nenhum aviso”, mas a evolução do estado do tempo para as próximas horas e dias no arquipélago “está a ser acompanhada em permanência”.