Um catenária caiu na zona de São Pedro de Estoril e obrigou ao corte da Linha de Cascais, confirmou fonte da CP à TVI24.

Segundo a mesma fonte, a circulação está a ser feita entre as estações de Cais do Sodré e São João do Estoril em duas vias, enquanto a partir de São João do Estoril e até Cascais é feita nos dois sentidos, mas em via única.

Tendo em conta a circulação em via única, a CP adianta que podem existir "alguns constrangimentos".

As Infraestruturas de Portugal encontram-se no local a proceder aos trabalhos de reparação da catenária.

A catenária caiu por volta das 12:30 e a circulação total será reposta quando a catenária estiver reparada.